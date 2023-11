„Selbst in der Hand“: Siewert bis auf Weiteres Mainz-Trainer

„Er ist bis auf Weiteres Trainer. Die Chancen hat er sich nicht verkleinert. Er hat es selbst in der Hand. Er hat das beste Bewerbungsschreiben verschickt“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt über den Interimscoach, der am Donnerstag auf den abgetretenen Bo Svensson gefolgt war. Der 41 Jahre alte Siewert hatte in der Saison 2020/21 schon mal ein Spiel übergangsweise übernommen, bevor Svensson kam. Damals gab es ein 2:5 gegen den FC Bayern.