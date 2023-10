Selke: Trainer Baumgart in Kölner Krise bemerkenswert

Er selbst fühle sich nach den Stationen Werder Bremen, RB Leipzig und Hertha BSC in Köln „pudelwohl. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt schon einmal so wohlgefühlt habe bei einem Verein nach so kurzer Zeit“. Helfen tue ihm auch der christliche Glaube, zu dem er aber erst seit zwei Jahren eine wirklich ernsthafte Beziehung habe. „Und seitdem hat sich mein Leben fundamental verändert. Ich fühlte damals, dass mir etwas fehlt, dass da eine Leere war, obwohl ich von außen betrachtet eigentlich alles hatte, aber eben nur in materialistischer Hinsicht“, erklärte Selke, der jeden Sonntag in die Kirche geht, „wenn nicht gerade ein Sonntagsspiel ansteht, wie nun in Leverkusen“.