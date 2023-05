SGE-Sportchef Krösche hat Dembélé und Silva im Visier

Besonders im Fokus stehen aktuell natürlich auch die Zukunftsplanungen der Eintracht. Sportvorstand Markus Krösche ist in ganz Europa unterwegs, um neue Spieler zu verpflichten. Tag für Tag gibt es neue Gerüchte. Danach denkt Krösche in großen Kategorien. Diesmal meldet „Sky“, dass die Frankfurter als möglichen Ersatz für Randal Kolo Muani, der mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht wird, ein Auge auf Moussa Dembélé (26) von Olympique Lyon geworfen hat. Angeblich hat es bereits Gespräche zwischen dem Management des ehemaligen französischen U 21-Nationalspielers und der Eintracht gegeben. „Frankfurt ist ein großer Verein in der Bundesliga mit einer großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Option in Betracht und bewerten sie", wird Dembélés Berater Mamadi Fofana zitiert. Dembélés Vertrags läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei. Der Franzose ist freilich nur ein Kandidat unter vielen. Die Frankfurter haben unter anderem eine Rückholaktion ihres ehemaligen Torjägers André Silva aus Leipzig im Kopf. Der Portugiese will unbedingt weg, weil er unter Trainer Marco Rose kaum noch zu Einsatzzeiten kommt. 23 Millionen Euro hatte Leipzig vor zwei Jahren an die Eintracht bezahlt, nun könnte ein Leihgeschäft in Frage kommen. Bis zum Pokalfinale sollen die Verhandlungen ruhen.