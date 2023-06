SGE-Sportchef Krösche: „Wollen Kolo Muani nicht verkaufen“

Die Bewertung der abgelaufenen Saison: „Wir haben zur Saisoneröffnung gegen die Bayern richtig einen abbekommen. Danach haben wir phasenweise richtig guten Fußball gespielt. Nach der Auftaktniederlage in der Champions League haben wir uns in die Gruppe reingekämpft, uns immer wieder gesteigert und verdient das Achtelfinale erreicht. Aus der Winterpause sind wir eigentlich gut rausgekommen, haben dann aber in der Rückrunde zu wenig Punkte geholt und nicht mehr so guten Fußball gezeigt. Das lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Im Pokal haben wir den Finaleinzug geschafft und in der Liga durch einen Kraftakt auch noch den Sprung auf einen internationalen Platz. In der Bundesliga hätten wir uns nach der Hinrunde deutlich mehr erwartet, das war ärgerlich.“