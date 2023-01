SGE-Sportvorstand Krösche: „Zeit der Lobhudelei ist vorbei“

Die Hessen starten am Dienstag ihre Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung in der Bundesliga. Am Mittwoch fliegt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in ein zehntägiges Trainingslager nach Dubai. „Ich möchte, dass wir alle im Club und im Team ab jetzt den Fuß wieder aufs Gaspedal treten. Und zwar so, dass wir ab sofort wieder Vollgas haben“, forderte Krösche.