Sieg und Unentschieden: Eintracht testet gegen Posen

Dubai. Die Frankfurter Eintracht hat das erste von zwei direkt aufeinanderfolgenden Testspielen gegen den polnischen Meister Lech Posen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Schon in der 7.Minute hatten die Frankfurter eine Schrecksekunde zu überstehen. Der Brasilianer Tuta musste verletzt vom Platz, eine Diagnose gibt es noch nicht. Es ist der erste Ausfall im Rahmen des Trainingslagers in Dubai, das am Samstag zu Ende geht. Den entscheidenden Treffer erzielte Daichi Kamada in der 50.Minute nach Vorarbeit von Mario Götze.