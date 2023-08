Singapur, London, Dubai: Die spannenden Bayern-Schauplätze

Singapur: Thomas Tuchel lässt seine Spieler abseits zahlreicher Marketingtermine weiter intensiv trainieren. Vor dem Rückflug nach Deutschland steht am Mittwochabend (Ortszeit) noch ein weiterer hochkarätiger Test gegen Manés Ex-Club FC Liverpool an. „Da versuchen wir, noch mal eine Weiterentwicklung zu machen“, sagte der Trainer. Zurück in München will Tuchel dann eine genaue Bewertung der neun Tage in Asien vornehmen: „Und dann reden wir erst mit den Spielern einzeln.“ Es könnte also weitere Bewegung in den Kader kommen.