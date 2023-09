So denkt Finn Dahmen an seine Zeit bei Mainz 05 zurück

Die Zeit hat mich sehr geprägt. Ich bin als Zehnjähriger in den Verein gekommen, habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, die mich charakterlich mitgeprägt haben und mit denen ich weiterhin sehr viel Kontakt habe. Da haben sich großartige Freundschaften entwickelt. Ich bin dankbar für diese Zeit.

Am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, schon mit 18 Jahren die Nummer eins im Tor der Bundesliga-Mannschaft gewesen zu sein (lacht). Insgesamt bin ich einfach sehr dankbar, dass ich in Mainz Bundesliga-Profi werden konnte. Daher blicke ich sehr positiv auf die Zeit zurück. Jetzt stehe ich bei einem guten Verein, bei dem ich mich auch sehr wohl fühle, im Tor. Daher kann ich sehr, sehr gut damit leben, wie alles gelaufen ist.

Für mich war ja schon relativ früh klar, dass ich etwas anderes machen und regelmäßig im Tor stehen wollte. Trotzdem waren meine letzten Wochen in Mainz etwas Besonderes. Nach dem letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch mal von den Fans gefeiert zu werden – das war schon sehr emotional. Der Punktgewinn im letzten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund war dann mit dem gehaltenen Elfmeter natürlich auch sportlich ein gelungener Abschied.

... und zum ersten Mal weg aus meiner Heimat! Ein großer Schritt. Aber ich habe relativ früh eine Wohnung gefunden, und die Mitspieler haben es mir leichtgemacht, mich einzuleben. Es fühlt sich fast so an, als würden wir schon seit Jahren zusammenspielen. Außerdem gefällt mir die Stadt wirklich gut. Trotzdem komme ich natürlich auch immer gerne zurück nach Mainz.

Wie vor Kurzem beim Testspiel der 05er gegen den MSV Duisburg am Bruchweg?

In Augsburg ist Marco Kostmann für die Keeper zuständig. Wie ist es, nach so langer Zeit mit einem anderen Torwarttrainer als Stephan Kuhnert zu trainieren?

Das war am Anfang schon ungewohnt. Die Zusammenarbeit mit Kuhni war super und hat echt Spaß gemacht. Aber ich glaube, irgendwann tun neue Reize gut. Mit Marco habe ich hier in Augsburg großes Glück gehabt. Ich denke, er kann noch ein bisschen was aus mir herausholen.