So geht es den 05-Sorgenkindern Burkardt, Hack und Kohr

Doch nicht nur Jonny Burkardt muss sich bis zur neuen Saison gedulden, um wieder in der Bundesliga zu spielen. Kapitän Silvan Widmer (Fersen-OP) fällt ebenfalls in den beiden Spielen gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr) und bei Borussia Dortmund (27. Mai) aus. Genauso wie Innenverteidiger Alexander Hack. Der 29-Jährige werde operiert, unterziehe sich einem kleineren Eingriff an der Leiste, sagte Svensson. „Er schleppt die Probleme in den letzten Wochen mit sich rum, ist nicht auf 100 Prozent. Jetzt ist der Zeitpunkt richtig, das in Ordnung zu bringen”, sagte Svensson, der zum Trainingsstart der neuen Saison wieder auf den Innenverteidiger hofft, der angesichts der Gelbsperre von Andreas Hanche-Olsen durchaus eine Option für die Startelf gegen Stuttgart gewesen wäre.