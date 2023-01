So lief die Bundesliga-Generalprobe von Mainz 05 gegen Hoffenheim

Mainz. Die ersten 75 Minuten: So wirklich will sich Bo Svensson also doch nicht in die Karten schauen lassen. Die Startelf der Generalprobe dürfte nicht in Gänze mit der Formation übereinstimmen, die am kommenden Samstag in der Stuttgarter Arena aufläuft. Stammkeeper Robin Zentner bekam frei, mischte sich unter die Tribünengäste, Finn Dahmen machte zwischen den Pfosten einen ordentlichen Job. Während die defensive Fünferkette (Widmer, Fernandes, Hack, Caci, Aaron) auch in der nächsten Woche genauso beginnen dürfte, probierte der 05-Coach offensiv noch ein bisschen was aus. Ließ Angelo Fulgini starten. Und Ben Bobzien neben Karim Onisiwo stürmen. Apropos Angelo Fulgini: Der Franzose blieb alles in allem wieder unauffällig - mit einer Ausnahme. Nach Balleroberung von Aaron Martin, Weiterleitung von Dominik Kohr auf Ben Bobzien, der auf der linken Bahn den Platz nutzte und dann auf den in der Mitte mitgelaufenen Fulgini passte, platzierte der Sommer-Neuzugang aus Angers den Ball präzise im linken Toreck. Die Mainzer Führung nach 28 Minuten - in einem Test, der Svensson phasenweise gut gefallen haben dürfte. Weil die Intensität stimmte, die Tiefenläufe da waren, die 05er im eigenen Strafraum fast nichts zuließen. Klar: Nach vorne war wieder mal Luft nach oben, spielten sich die Mainzer viel zu wenige Chancen heraus. Die Hoffenheimer wiederum hatten zwei, drei Möglichkeiten aus der Distanz (allen voran Youngster Tom Bischof). In der 65. Minute enteilte Justin Che den 05ern Anthony Caci und Fulgini, traf aus spitzem Winkel zum 1:1.