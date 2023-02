So plant Mainz 05 mit Torgarant Jae-sung Lee

Der FSV Mainz 05 will den Vertrag von Jae-Sung Lee verlängern. (© Thomas Frey/dpa)

Der Südkoreaner trifft in der Bundesliga momentan nach Belieben und will als Profi in Europa noch einiges erleben. Über seine Zukunft äußert er sich vage. Ganz anders als die 05er.