So will sich Angelo Fulgini bei Mainz 05 durchsetzen

Seinen neuen Arbeitgeber habe er bereits seit einigen Jahren auf dem Schirm, seit er die Mainzer in der Europa League spielen sah. In den vergangenen Jahren beobachtete er den Bruchweg-Club sogar ziemlich genau. Schließlich kickte sein bester Kumpel, Ex-Kapitän Moussa Niakhaté, dort. „Wenn ich Zeit hatte, habe ich die Spiele verfolgt“, sagt Fulgini. Weil Niakhaté „nur Gutes“ über den Bundesliga-Club zu berichten hatte, hatte der frühere Junioren-Nationalspieler bereits Sympathien für Mainz 05 gehegt, bevor die Nummer von Trainer Bo Svensson auf seinem Handy-Display erschien. Die beiden telefonierten einige Male. „Er hat mir die Philosophie von ihm und dem Verein erklärt. Und auch, wieso ich in die Mannschaft gut reinpassen könnte. Das hat mich überzeugt“, sagt der 25-Jährige, der bei den Rheinhessen kreative Impulse im Offensivspiel setzen soll. Dass auch Clubs aus der englischen Premier League an ihm interessiert waren, spielte dann keine Rolle mehr. „Ich denke auch, dass ich als Spielertyp in die Bundesliga passe.“