Sommerfest: Mainz-05-Fans feiern verletzten Jonny Burkardt

Mainz. Die Gesänge mussten Jonathan Burkardt runtergehen wie Öl. Am Tag nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal bei der SV Elversberg zeigte sich die Bundesliga-Mannschaft von Mainz 05 beim Sommerfest am Dom. Besonders laut feierten die Fans dabei den Stürmer, der seit neun Monaten auf einen Pflichtspiel-Einsatz wartet. Mit lauten „Jonny, Jonny“-Rufen munterten sie den am Knie verletzten Stürmer auf, als der auf der Hauptbühne vor einer rot-weißen, ihn feiernden Masse stand. „So was macht mir Gänsehaut, dafür arbeite ich jeden Tag, dass ich zurückkehren und spielen kann“, sagte Burkardt, der lange durch ein Knochenmarködem zurückgeworfen wurde, in der Vorbereitung mit ins Trainingslager reiste, dort individuell arbeitete.