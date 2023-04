Soundcheck: Fischer und die Champions-League-Hymne

„Ich habe sie auch gehört. Es hat mir nicht gepasst, dass da Lautsprecher getestet wurden, als wir trainiert haben, das war so nicht gewollt“, sagte Fischer. Doch wer steckte hinter der Musik-Einlage? Wie die Unioner am Freitag mitteilten, habe die mit der Installation der Anlage beauftragte Firma eine Standardauswahl an Musikstücken gewählt, die in allen Stadien zur Probe gespielt werden. Nach Rückfrage habe sich das Unternehmen entschuldigt. Geht es nach Fischer, wird die Melodie aber natürlich im September wieder im Stadion an der Alten Försterei erklingen, abends kurz vor dem Anpfiff der Königsklassenpremiere in Köpenick.