Später Dämpfer für Gladbach-Coach Seoane Teil vom „Prozess“

Obwohl sein Team drei Gegentore zuließ, habe die Borussia viel besser verteidigt als noch in den Spielen zuvor, sagte Seoane. Besonders mit der Reaktion auf die 1:3-Niederlage im Derby beim 1. FC Köln ist der 45 Jahre alte Schweizer zufrieden. Daheim bezwang Gladbach danach den Aufsteiger 1. FC Heidenheim einmal in der Liga und einmal im Pokal. Nun folgte das Remis in Freiburg.