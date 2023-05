Später Elfmeter: Bitteres 2:3 für Mainz 05 gegen Schalke 04

Der Mainzer Torhüter Robin Zentner war bei der ersten Schalker Großchance hingegen direkt chancenlos. Allerdings hätten seine Vorderleute den Führungstreffer der Gäste verhindern können, beginnend mit Ludovic Ajorque, der den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor, bis hin zu Andreas Hanche-Olsen, der sich von Marius Bülter im Strafraum austanzen ließ, was dieser zum 1:0 nutzte (26.). Knapp zehn Minuten später verschätzte sich dann Edimilson Fernandes in der Vorwärtsbewegung. Kenan Karaman konnte unbedrängt in Richtung Mainz-Tor laufen und mit einem Schuss abschließen, der am Pfosten landete. Schalke-Stürmer Simon Terodde prüfte kurz vor der Pause noch einmal Zentner, im Gegenzug rettete Marcin Kaminski im letzten Moment vor Onisiwo.