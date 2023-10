Spätes Gegentor: Mainz 05 spielt in Mönchengladbach 2:2

Mainz. Mainz. Der FSV Mainz 05 war nah dran am ersten Sieg in dieser Saison, nahm am Ende aber nur einen Zähler vom Spiel bei Borussia Mönchengladbach mit. 2:2 (1:1) trennten sich beide Teams vor 51.529 Zuschauern. Florian Neuhaus hatte die Borussia in Führung gebracht (22.), Brajan Gruda (24.) und Aymen Barkok (75.) das Spiel gedreht, ehe Joseph Scally in der Schlussphase für die Gastgeber das insgesamt gerechte Remis sicherte (87.).