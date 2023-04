Spektakel am Ende: Mainz 05 spielt 2:2 gegen Werder Bremen

Mainz. Nach einer der spektakulärsten Schlussphase in der Mainzer Mewa Arena hat sich Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 vom SV Werder Bremen 2:2 (0:0) getrennt. Eine bis zur 85. Minute ereignisarme Partie endete mit vier Treffern. Ludovic Ajorque (85.) und Nelson Weiper in der Nachspielzeit hatten die 05er jeweils in Führung gebracht, Jens Stage (86.) und Niclas Füllkrug (90.+5) jeweils direkt wieder ausgeglichen. Für die Mainzer ist es die achte Partie in Folge ohne Niederlage. 33.305 Zuschauer sorgten zum zweiten Mal in dieser Saison nach der Begegnung gegen Eintracht Frankfurt für eine ausverkaufte Mewa Arena.