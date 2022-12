Spekulation um Augsburgs Niederlechner

Der Berater des Stürmers bestritt, dass Niederlechner schon am Montag einen Medizincheck in Berlin absolvieren wird. Sein Klient werde „am Montag zu 100 Prozent nicht in Berlin sein“, wie Ingo Haspel dem TV-Sender Sky sagte. „Fakt ist, dass Florian einige Optionen für den kommenden Sommer hat. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, wo es für ihn hingehen wird“, fügte der Spielerberater hinzu.