Spekulationen um mögliche Sancho-Rückkehr zum BVB

Der Flügelspieler war nach vier enorm erfolgreichen Jahren beim BVB 2021 für 85 Millionen Euro zu United gewechselt. Beim Premier-League-Club überzeugte der englische Nationalspieler jedoch selten und kam im vergangenen Jahr nach Angaben von Trainer Erik ten Hag wegen „körperlicher und mentaler Probleme“ wochenlang gar nicht zum Einsatz. Auch die WM 2022 in Katar hatte er verpasst. In der Liga erzielte Sancho in dieser Saison in 20 Einsätzen fünf Tore.