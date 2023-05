Spiel um Königsklasse: Union will Spannung und Lockerheit

Die Berliner gehen punktgleich mit dem Tabellenfünften vom SC Freiburg (beide 59 Punkte) in das Fernduell um die Königsklasse, haben allerdings das um vier Treffer bessere Torverhältnis. Ein Sieg sollte also sehr wahrscheinlich zum Einzug in die Champions League reichen. Für die Köpenicker spricht zudem, dass die Mannschaft in der Alten Försterei seit 22 Ligaspielen ungeschlagen ist und Werder Bremen den Klassenerhalt bereits sicher hat. Freiburg tritt bei Eintracht Frankfurt an. Die Hessen haben noch Chancen auf Platz sieben.