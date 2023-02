Mainz 05 im DFB-Pokal gegen Bayern München chancenlos

Immerhin begannen die Mainzer die zweite Halbzeit schon eher so, wie es sich Svensson vorgestellt hatte. Sie griffen nun weiter vorne an und kamen so auch zu der ein oder anderen Balleroberung. Die erste Torchance hatten aber erneut die Bayern, für die Müller frei vor Dahmen auftauchte, aber am Keeper scheiterte. Erst in der 60. Minute wurden auch die Mainzer erstmal gefährlich: Anthony Caci schlenzte den Ball knapp am Tor vorbei. Die 05er hatten nun noch die ein oder andere Offensivaktion, die Bayern aber insgesamt auch in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen und auch das Kopfballtor durch Davies. Bittere Schlusspunkte aus Mainzer Sicht: Aytekin zeigte Svensson in der 82. Minute die Rote Karte. Was der 05-Trainer gerufen hatte, war zunächst nicht bekannt geworden. Und 05-Profi Alexander Hack sah nach einem Foul auch noch Gelb-Rot (87.).