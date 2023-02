Mainz 05 verliert durch spätes Tor bei Union Berlin

Berlin. Als Union Berlin um 17.26 Uhr die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga feierte, standen die Spieler von Mainz 05 enttäuscht auf dem Rasen. Mit 1:2 (0:1) hatten sie an der Alten Försterei verloren und nach einer spektakulären Schlussphase einen Punkt aus der Hand gegeben. Joker Jordan Siebatcheu nutzte in der 84. Minute eine Unachtsamkeit in der Mainzer Hintermannschaft, traf zum Sieg und klaute den 05ern damit einen Punkt. Auf den durften die Mainzer kurz spekulieren, als der eingewechselte Marcus Ingvartsen per Strafstoß zum Ausgleich getroffen hatte (78.). Kevin Behrens hatte Union in der ersten Halbzeit vor 22.012 Zuschauern in Führung gebracht (32.).