Mainz 05 punktet beim VfB Stuttgart

In der 56. Spielminuten setze der Bruchweg-Club dann mal wieder ein Ausrufezeichen: Karim Onisiwo legte nach einem Konter quer auf Barkok, der den Ball aus 20 Metern an die Latte drosch. Auf der anderen Seite tat es ihm Guirassy nur vier Minuten später gleich. Die Partie wurde nun zunehmend wilder, war geprägt von Ballverlusten und intensiven Zweikämpfen. In dieser Phase sah 05-Mittelfeldchef Kohr auch seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison. Der Trierer ist damit für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Mittwoch gesperrt. Nahmen die harten Zweikämpfe in der Schlussphase zu, wurden die gefährlichen Torraumszenen gegen Ende des Spiels eher weniger. Daran konnten aus 05-Sicht auch die eingewechselten Jae-sung Lee (65. Für Ingvartsen), Anton Stach (78. für Barkok) und Angelo Fulgini (86. für Barreiro) nichts ändern.