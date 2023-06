Sportsoziologe: Corona ist ein Gewalttreiber im Fußball

Nach dem Europa-League-Finale in Budapest zwischen dem FC Sevilla und dem AS Rom ist Rom-Trainer José Mourinho in der Schiedsrichterkabine ausgerastet. Anthony Taylor und dessen Familie sind im Anschluss daran am Flughafen von Fans der AS bedroht worden. Was hat das für eine Signalwirkung?

Das ist in der Tat ein wunder Punkt und auch etwas, was mich seit vielen Jahren ärgert. Und das können wir in Deutschland oder gerade bei den bekanntesten deutschen Trainern z.B. Tuchel, Streich, Klopp beobachten. Die sind 90 Minuten wie die Berserker am Spielfeldrand am Gestikulieren, am Schreien, am Brüllen. Jede Schiedsrichterentscheidung wird angezweifelt. Wenn solche „Vorbilder“ das tun, dann wird der Eindruck vermittelt: Es ist das Recht des Trainers, vielleicht auch die Aufgabe, jede Schiedsrichterentscheidung anzuzweifeln, und das färbt dann natürlich ab auf die unteren Ligen.