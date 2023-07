Sprints und Ultraschall: Union startet Saisonvorbereitung

Sein großes Trainingslager absolviert Union vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Astoria Waldorf an. Zum Liga-Auftakt kommt Mainz 05 am 19. oder 20. August nach Berlin. Die Champions-League-Gegner werden am 31. August in Monaco ausgelost. Erster Spieltag in der Königsklasse ist am 19./20. September.