Start ins zweite Profi-Leben - Haller: „Endlich zurück“

Doch vor Haller liegt ein langer Weg zurück zur alten Form. „2022 war nicht das einfachste Jahr. Aber es hat mich darauf vorbereitet, all die neuen Herausforderungen anzunehmen, die mir 2023 bieten wird“, kommentierte er via Twitter. Das mit seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb verbundene Rampenlicht ist ihm nicht ganz geheuer. Als der Nationalspieler der Elfenbeinküste als letzter Profi bei bereits einsetzender Dämmerung am Trainingsgelände im Dortmunder Stadtteil Brackel vorfuhr, würdigte er die vielen Fotografen keines Blickes.