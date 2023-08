Stimmen nach Mainz-05-Pleite in Berlin: „Zu billig“

Bo Svensson (Mainz 05, Trainer): „Wir waren am Anfang gar nicht präsent. Es ist bekannt, dass Union Berlin gute Flanken schlägt. Und dann köpft Kevin Behrens zweimal blank ein nach neun Minuten. So kann man nicht verteidigen und dann erwarten, hier was holen zu können. Wir sind in der zweiten Halbzeit okay zurückgekommen, schießen das 2:1, halten Union von unserem Tor fern. Und machen dann vor dem 3:1 wieder keine Figur. Das ist zu billig. Die zwei Elfmeter waren kurios. Es gibt viele Dinge, die wir aus diesem Spiel lernen müssen.“