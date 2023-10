Stimmen zum Eintracht-Sieg: „Wieder ein Schritt nach vorne“

Frank Schmidt (Trainer Heidenheim): „Glückwunsch zum verdienten Sieg an die Eintracht. Wir hatten eine gute halbe Stunde, da hatten wir auch eine Chance. Es wäre schon gut gewesen, wenn wir das nach dem Elfmeter mit in die Halbzeit genommen hätten. Dann haben wir es eine Viertelstunde nicht gut gemacht. Und beim Tor haben wir es nicht gut verteidigt. Wir hatten durch Kleindienst eine gute Möglichkeit, dann hat Frankfurt wieder das Kommando übernommen. Trapp hat gegen Beck einmal sensationell gehalten. So haben wir uns aufgerieben. Frankfurt verteidigt auch gut. Aber wir müssen die Niederlage akzeptieren.“