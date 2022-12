Stockende Verhandlungen: Moukoko wird zum BVB-Dauerthema

Bei dieser vertrackten Ausgangslage dürften die Spekulationen über einen Vereinswechsel mit dem Start der Wintertransfer-Periode Anfang Januar noch zunehmen. So will das Sportportal „The Athletic“ in Erfahrung gebracht haben, dass der FC Chelsea bereits in aussichtsreichen Verhandlungen mit Moukoko steht. Berichte aus Spanien über ein großes Interesse des FC Barcelona gelten beim Bundesliga-Sechsten eher als Luftnummer. Eine Entscheidung gegen den BVB wäre in Dortmund mit Gedankenspielen über einen vorzeitigen Transfer schon in diesem Winter verbunden, um noch Geld zu erlösen.