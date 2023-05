Streich nach Fan-Vorfällen: „Sollen daheim bleiben“

Freiburg (dpa) – . Freiburgs Trainer Christian Streich hat nach den Fan-Vorfällen bei der Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig deutliche Worte gefunden. „Dass jetzt auch bei uns Sachen geworfen werden, geht gar nicht, das geht in eine völlig falsche Richtung“, sagte der Coach des SC Freiburg vor dem schnellen Wiedersehen mit den Sachsen in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Die Leute, die so was machen, egal wo sie stehen oder sitzen, sollen daheim bleiben. Das ist für uns eine Katastrophe.“