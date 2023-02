Stroh-Engel vor Pokal-Hessenderby: „Mein Herz ist gespalten”

Derby, mächtig Feuer drin, heißes Spiel. Ich glaube, dass Frankfurt aufpassen muss. Die Darmstädter haben in den letzten Jahren gut gearbeitet und sich einiges an Respekt erarbeitet. Eines ist klar: Es ist kein Spiel wie jedes andere, sondern etwas ganz Besonderes für jeden, der da mitwirkt. So wie 2015, als wir mit den ,Lilien’ in Frankfurt 1:0 gewonnen haben.

Sie haben für beide Vereine gespielt. Sagen Sie mal etwas über die aktuelle Entwicklung hüben wie drüben. Was ist das Geheimnis des Erfolges?

Bei der Eintracht machen sie vom Vorstand über das Trainerteam bis zur Mannschaft in den vergangenen Jahren unfassbar solide Arbeit. Mit der super Heimstärke und den Zuschauern im Rücken ist Frankfurt wieder eine Topadresse im deutschen Fußball geworden. Da fehlen einem manchmal die Worte, was die Eintracht da abgerockt hat. Es macht einfach Spaß zuzuschauen. Und Darmstadt: Die steigen dieses Jahr in die Bundesliga auf, da geht kein Weg dran vorbei. Dann haben wir wieder ein tolles Hessenderby in Liga eins. Das Team funktioniert, Trainer Torsten Lieberknecht ist total authentisch. Ähnlich wie bei uns damals Dirk Schuster, der das Gleiche ja jetzt in Kaiserslautern macht.