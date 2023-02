Stürmer Kevin Behrens verlängert bei Union Berlin

Der gebürtige Bremer spielt seit dem Sommer 2021 für die Eisernen. In den vergangenen Wochen traf er unter anderem zum Sieg in Bremen und gegen Wolfsburg im DFB-Pokal. Insgesamt erzielte er bisher sechs Bundesliga-Tore für Union. Fünf davon waren Führungstreffer, mit einem gelang ihm der Ausgleich. Geschäftsführer Oliver Ruhnert hob in der Mitteilung die körperliche Robustheit und Kopfballstärke des Stürmers hervor.