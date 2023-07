Stürmer Pieringer wechselt von Schalke nach Heidenheim

„Marvin hat während seiner Zeit in Paderborn auf sich aufmerksam gemacht und so die Möglichkeit erhalten, in der Bundesliga zu spielen. Er ist mit dem Wunsch, diese Chance wahrzunehmen, auf uns zugekommen“, sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann. Mit Heidenheim habe man eine Einigung erzielt, „von der alle Seiten profitieren“. In 23 Zweitligaspielen für den SC Paderborn erzielte Pieringer in der vergangenen Saison zehn Tore.