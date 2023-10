Stuttgart stürmt an die Spitze - BVB bezwingt Union

Berlin (dpa) - . Dank eines Dreierpacks von Topstürmer Serhou Guirassy ist der VfB Stuttgart zumindest für eine Nacht Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben bezwangen am Samstag den VfL Wolfsburg mit 3:1 (0:1) und holten sich am siebten Spieltag schon den sechsten Sieg. Zweiter ist vorerst Borussia Dortmund nach einem 4:2 (1:2) gegen den 1. FC Union Berlin, der die siebte Pflichtspielpleite in Serie kassierte. Einen Dämpfer setzte es für RB Leipzig, das beim 0:0 gegen den VfL Bochum zwei Elfmeter verschoss. Dadurch zog die TSG 1899 Hoffenheim vorbei, die bei Werder Bremen 3:2 (2:1) gewann. Beim FC Augsburg wird es nach dem 1:2 (0:0) gegen den SV Darmstadt 98 für Trainer Enrico Maaßen eng.