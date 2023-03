Stuttgarts Sosa will perspektivisch Champions League spielen

Mit dem VfB kämpft der Außenverteidiger um den Klassenverbleib. „Der Abstiegskampf zehrt an den Nerven“, räumte Sosa ein. Dabei machen den Stuttgartern auch ihre erheblichen Leistungsschwankungen zu schaffen. „Manchmal sieht es so aus, als würden wir nur 60 Prozent an Leistung abliefern und dann wieder 120“, sagte der Defensivmann. „Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass wir nahezu jedes Spiel wie ein Finale angehen müssen. Das schürt die Angst in unseren Aktionen, vor allem wenn es nicht läuft.“