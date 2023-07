Wieder keine Tore: Lilien spielen 0:0 gegen Sandhausen

Der „Abschluss“, in dem rund 2000 Einwohner und zu Neustadt an der Weinstraße zählende Ort, bildete nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC, eine Woche zuvor, den Rahmen für das Trainingslager im pfälzischen Hayna. Mit initiiert vom Bruder des Darmstädter Trainers, Torsten Lieberknecht, Frank Lieberknecht. Die beiden sind im rund 10 Kilometer entfernten Haßloch aufgewachsen. Die Zuschauer, darunter einige hundert Fans des SV Darmstadt 98, sahen bei sommerlichen 25 Grad Celsius (und nach Tagen des Regens in der Pfalz) ein an Torchancen armes Spiel. Nur ab und zu blitzte eine echte Möglichkeit auf, wobei die Lilien näher an der Führung waren.