SV Darmstadt 98 gewinnt 4:1 im Test gegen Waldhof Mannheim

Darmstadt. Die Länderspiel-Pause hat Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 in dieser Woche neben Trainingseinheiten auch für ein Testspiel genutzt. Dazu reiste Drittligist Waldhof Mannheim, auf Platz neun stehend und von einem 3:1-Sieg gegen Preußen Münster beflügelt, zum Trainingsplatz am Böllenfalltor an. Die Lilien, mit null Punkten auf dem letzten Bundesliga-Tabellenplatz stehend, spielten im Vergleich zur Liga personell stark verändert.