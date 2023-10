SV Darmstadt 98: Klaus Gjasula oder Christoph Zimmermann?

Gjasula und Zimmermann, beide haben es in der Bundesliga zuletzt gut gemacht. Wie moderiert das der Trainer? „Dafür sind wir ja sehr variabel und flexibel“, will Lieberknecht freilich nicht alles verraten, was da in den vier Wänden mit den „Jungs“ besprochen wird. Nur so viel: „Wir sprechen miteinander, wir schauen uns in die Augen und dann entscheiden wir.“