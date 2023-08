Weiterkommen im DFB-Pokal ist für Darmstadt 98 ein Muss

Mit Homburg erwartet der Trainer eine „hochtalentierte Truppe“, die, auch dank eines potenten Sponsors, alles versucht, um in die Dritte Liga zu kommen. Eine Mannschaft, die eine gewisse Erfahrung hat und mit Spielern gespickt ist, die das Format für die Zweite Liga haben. Und im Gegensatz zum Bundesliga-Aufsteiger, der aufgrund seiner Klassenzugehörigkeit der Favorit ist, hat der Regionalligist des neuen FCH-Trainers Danny Schwarz immerhin schon ein Pflichtspiel absolviert. Das 1:1-Unentschieden im ersten Saisonspiel gegen den VfR Aalen ist allerdings zu wenig für die Homburger, die von Anfang an um den Aufstieg mitspielen wollen. Anders als in der Liga treten die Saarländer gegen die Lilien als Außenseiter an, der sportlich nichts zu verlieren hat. Dass der FC 08 Homburg DFB-Pokal kann, hat er in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen. Das hat auch Lilien-Trainer Lieberknecht auf dem Zettel.