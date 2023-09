SV Darmstadt 98 präsentiert neues Auswärtstrikot

In der BayArena werden die Lilien erstmals im neuen Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 auflaufen. „Die neue Auswärtskluft der Lilien kommt klassisch in Weiß daher. Stilprägend ist das Linienmuster, das in einem breiten blauen Streifen mittig sowie an beiden Seiten über das Trikot verläuft“, lautet die Beschreibung auf der Vereins-Homepage. „Auch die Ärmel sind mit einem Linienmuster abgesetzt. Der V-Kragen ist ebenso in blau gehalten wie die Lilie.“ Und das Darmstädter Vereinssymbol stolz auf der Brust.