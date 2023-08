SV Darmstadt 98 spielt bis mindestens 2028 im Merck-Stadion

Darmstadt. Die Lilien spielen auch künftig zuhause am Böllenfalltor im „Merck-Stadion“. Wie der SV Darmstadt 98 am Mittwochvormittag mitteilte, hat sich die namensgebende Merck KGaA die Namensrechte am Stadion bis mindestens 2028 gesichert. Im gleichen Zug wurden auch die bereits bestehende sogenannte „Premium-Partnerschaft“ sowie die Namensrechte am Merck-Nachwuchsleistungszentrum und am Merck-Lilien-Fußball-Internat bis 2028 verlängert.