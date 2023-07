SV Darmstadt 98 testet gegen FC Liverpool

Darmstadt/Preston. Das ist mal eine Knallermeldung, die der SV Darmstadt 98 am Donnerstagmorgen verkündet. Die Lilien nehmen sich in der Saisonvorbereitung auf die Bundesliga einen echten internationalen Hochkaräter vor die Brust: zur Generalprobe vor dem Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt geht es gegen den FC Liverpool. Das Testspiel wird allerdings nicht am Böllenfalltor ausgetragen werden, sondern im englischen Preston, nördlich von Liverpool.