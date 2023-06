SV Darmstadt 98: Tietz will sich zu Zukunft äußern

Ob der Stürmer, der zwölf Treffer zum Aufstieg der Südhessen in die Fußball-Bundesliga beigesteuert hatte, beim SV 98 bleibt, ist also weiter offen. Tietz hat noch Vertrag bis 2024 bei den Lilien, die wiederum ihr Interesse an einer Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen hinterlegt hätten. Fraglich ist aber, ob die Darmstädter erneut auf eine mögliche Ablösesumme wie im Fall von Patric Pfeiffer verzichten. Der Abwehrspieler hatte schon länger seinen Wechselwunsch geäußert, die Lilien verzichteten aber auf einen vorzeitigen Verkauf. Pfeiffer erfüllte seinen Vertrag am Böllenfalltor und schloss sich nun ablösefrei dem FC Augsburg an.