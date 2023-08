SV Darmstadt und Torsten Lieberknecht verlängern vorzeitig

Lieberknecht ist seit Sommer 2021 für die Lilien tätig, die die er in seiner ersten Saison auf Anhieb auf den vierten Tabellenplatz führte. In der vergangenen Spielzeit blieb Darmstadt 98 von Juli 2022 bis März 2023 in 21 Liga-Spielen ungeschlagen und stieg am Ende der Saison in die Bundesliga auf.