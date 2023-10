Lilien verlängern vorzeitig mit Verteidiger Matej Maglica

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Matej Maglica vorzeitig bis 2027. Das hat der Bundesligist am Abend auf der Mitgliederversammlung in der Sporthalle am Böllenfalltor mitgeteilt. „Wir freuen uns, dass wir Matej Maglica jetzt fest unter Vertrag nehmen konnten“, sagte Sportchef Carsten Wehlmann. Und: „Matej hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann.“