SV Darmstadt 98 verliert Testspiel gegen Norwich City 0:1

Darmstadt. Spiel eins nach Phillip Tietz. Kurz vor Beginn des Testspiels gegen Norwich City FC verkündete der SV Darmstadt 98 am späten Mittwochnachmittag offiziell, dass Darmstadts Top-Torjäger der vergangenen Saison zum FC Augsburg wechselt. Spannend also, wie die Lilien ohne Tietz, dessen Abgang sich seit Tagen anbahnte, nun den Zug Richtung Tor finden werden. Der erste ernstzunehmende Test in der Bundesliga-Vorbereitung der Lilien gegen den englischen Zweitligisten Norwich City FC ist wahrlich nicht dazu geeignet, Schlüsse darüber zu ziehen, ob es dem SV 98 gelingt, die Offensivlücke zu füllen. Doch zeigten sich in der 0:1-Niederlage durchaus noch einige Baustellen auf dem Weg in Richtung Bundesliga.