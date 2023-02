Svensson und die ewige Torwartfrage bei Mainz 05: Es ist eng

Mainz. Wahrscheinlich hat sich Bo Svensson die Frage schon 1000 Mal gestellt in den vergangenen Tagen und Wochen. Spätestens seitdem Robin Zentner wieder voll im Saft steht, der Rücken des Torhüters kein Veto mehr einlegt – und die Nummer eins des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 eigentlich wieder voll und ganz die Nummer eins sein könnte. Doch dafür müsste Co-Kapitän Zentner, der im Training einen sehr präsenten Eindruck hinterlässt, erst mal wieder in einem Pflichtspiel im Tor stehen. Sieben Mal in Folge stand Finn Dahmen zwischen den Mainzer Pfosten. Der eigentliche Ersatzmann hielt, was er halten konnte; beim 3:2-Erfolg in Leverkusen einen Elfmeter von Edmond Tapsoba. Solche herausragenden Paraden machen es für 05-Coach Svensson nicht einfacher. Die Torwartfrage am Bruchweg spitzt sich weiter zu.