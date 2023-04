Svenssons besonderes Wiedersehen mit Trainervorbild Tuchel

Svensson will gar nicht auf die aktuelle Bayern-Situation eingehen. Was er weiß: „Wir haben zweimal in dieser Saison gegen sie gespielt und waren zweimal chancenlos. Wir werden versuchen, eine bessere Leistung abzurufen und das Spiel ebenbürtig zu gestalten.” Im Pokal-Achtelfinale im Februar lief bei den Mainzern kaum etwas zusammen. „Da sahen wir nicht gut aus. Aber wir haben den Anspruch, am Samstag viel besser zu spielen und auszusehen. Auch wenn wir wissen: Du kannst gegen Bayern sehr gut spielen und es kann am Ende nicht reichen.” Die 05er wollen sich diesmal nicht vorwerfen (lassen), dass sie zu wenig investiert haben.