Talent von Mainz 05 gewinnt EM-Titel mit U17-Nationalelf

Nun die Europameisterschaft für ein anderes Talent von 05. Es ist nicht der erste Titel, den Dal in diesem Jahr mit einer Mannschaft einfährt. Der Verteidiger stand auch in der Startelf, als die Mainzer U19 im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft das 4:2 gegen Borussia Dortmund bejubelte. Dort glänzte Dal vor mehr als 15.000 Zuschauern in der Mewa Arena mit einer coolen Vorstellung, obwohl er eigentlich noch bei den B-Junioren spielt. Zuvor half er in den Halbfinals gegen den 1. FC Köln beim 1:0 und 0:0 mit, die Mainzer mit einer weißen Weste ins Finale zu führen. Mit seinen 1,88 Metern und seiner Abgeklärtheit machte er auch bei der EM Eindruck. Von Eurosport-Kommentator Timo Schäfers und Ex-Bundesligastar Benjamin Lauth wurde er nach seiner Auswechslung im Finale gelobt. „Von der Präsenz kann man erkennen, warum er als 17-Jähriger in der U19 jedes Spiel gemacht hat“, waren sie sich einig.